Мальорка – Реал – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Іспанія — 19 жовт 3196
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Ослаблений Реал сенсаційно поступився Мальорці, залишивши Барселону на вершині Прімери
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Крістал Пелас – Манчестер Сіті: Гвардіола "задушив" складного візаві, а Зінченка чекаємо в Лізі чемпіонівАнглія — 19 жовт 2813
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Лаціо – Аталанта: активний Маліновський у шаленому матчі – часто бив по воротах і загострював у некомфортних умовахІталія — 19 жовт 8722
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Евертон – Вест Хем: Ярмоленко став жертвою "вірусу ФІФА" у Ліверпулі – магія старих знайомих українців, криза лондонцівАнглія — 19 жовт 15828
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Зоря здійснила крутий камбек у матчі з ДесноюУкраїна — 19 жовт 2288