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Мальорка – Реал – 1:0 – відео гола та огляд матчу

10:28 153 Читать на русском
Мальорка – Реал – 1:0 – відео гола та огляд матчу
Мальорка – Реал – відео голів та огляд матчу / Фото Goal

Реал сенсаційно поступився Мальорці в рамках 9-го туру Ла Ліги. Дивіться відео гола та огляд матчу Мальорка – Реал.

7’ Лаго Джуніор
 
Альваро Одріосола 75’
7’ Лаго Джуніор
75’ Альваро Одріосола

Реал завітав у гості до Мальорки, де зазнав першої поразки в нинішньому сезоні Ла Ліги.

Шикарний виступ Мессі, Грізманна та Суареса у відеоогляді матчу Ейбар – Барселона – 0:3

Господарі відкрили рахунок вже на 7-й хвилині, що стало справжнім шоком для мадридців. Незважаючи на всі потуги врятувати становище, захист Мальорки вдало справлявся з атаками іменитих гостей.

Поразка змусила Реал пропустити Барселону на першу сходинку турнірної таблиці. Мальорка – 14-та.

Ослаблений Реал сенсаційно поступився Мальорці, залишивши Барселону на вершині Прімери

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Шикарний виступ Мессі, Грізманна та Суареса у відеоогляді матчу Ейбар – Барселона – 0:3
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Відеоновини Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Мальорка - Реал Мадрид Мальорка Мальорка
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