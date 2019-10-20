Мальорка – Реал – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Реал сенсаційно поступився Мальорці в рамках 9-го туру Ла Ліги. Дивіться відео гола та огляд матчу Мальорка – Реал.

Реал завітав у гості до Мальорки, де зазнав першої поразки в нинішньому сезоні Ла Ліги.

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Господарі відкрили рахунок вже на 7-й хвилині, що стало справжнім шоком для мадридців. Незважаючи на всі потуги врятувати становище, захист Мальорки вдало справлявся з атаками іменитих гостей.

Поразка змусила Реал пропустити Барселону на першу сходинку турнірної таблиці. Мальорка – 14-та.

Ослаблений Реал сенсаційно поступився Мальорці, залишивши Барселону на вершині Прімери