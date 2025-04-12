У рамках 31-го туру Ла Ліги 2024/25 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2024/25, 31-й тур

Реал Сосьєдад – Мальорка – 0:2

Голи: Ларін, 20, Дардер, 47

Хетафе – Лас-Пальмас – початок о 17:15

Сельта – Еспаньйол – початок о 19:30

Мальорка у надзвичайно важливому матчі перемогла Реал Сосьєдад, хоча баски були активнішими й гострішими. Зокрема, Грейф виконав два класних сейви після ударів господарів.

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Втім, свої нагоди "чуррі-урдін" не реалізували, а от острів'яни забили два голи. Героями стали Ларін та Дардер. Завдяки цьому успіху Мальорка обійшла Реал Сосьєдад і впритул наблизилась до зони єврокубків. Балеарці поступаються сьомій Сельті лише через гірші додаткові показники.

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