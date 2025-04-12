Мальорка перемогла Реал Сосьєдад у битві за єврокубки
Чемпіонат Іспанії 2024/25, 31-й тур
Реал Сосьєдад – Мальорка – 0:2
Голи: Ларін, 20, Дардер, 47
Хетафе – Лас-Пальмас – початок о 17:15
Сельта – Еспаньйол – початок о 19:30
Мальорка у надзвичайно важливому матчі перемогла Реал Сосьєдад, хоча баски були активнішими й гострішими. Зокрема, Грейф виконав два класних сейви після ударів господарів.
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A por el empate.#LaLigaHighlights | #RealSociedadMallorca pic.twitter.com/XniF8NIZPY— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) April 12, 2025
️ Hasta el final.#LaLigaHighlights | #RealSociedadMallorca pic.twitter.com/m4jceeGQIS— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) April 12, 2025
Втім, свої нагоди "чуррі-урдін" не реалізували, а от острів'яни забили два голи. Героями стали Ларін та Дардер. Завдяки цьому успіху Мальорка обійшла Реал Сосьєдад і впритул наблизилась до зони єврокубків. Балеарці поступаються сьомій Сельті лише через гірші додаткові показники.
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