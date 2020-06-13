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Мальорка – Барселона: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги

22:55 402 Читать на русском
Мальорка – Барселона: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги
Мальорка – Барселона: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги

Мальорка в рамках чергового туру Ла Ліги приймає Барселону. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію зустрічі – в цій новина на "Футбол 24".

 
Артуро Відаль 2’
2’ Артуро Відаль

Матч 28-го туру Ла Ліги Мальорка – Барселона розпочався о 23:00 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

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Стартові склади

Мальорка: Рейна – Посо, Вальжен, Раільйо, Састре – Д. Родрігес, Педраса, Севілья, Кубо – Будімір, Кучо

Барселона: тер Штеген – Роберто, Піке, Араухо, Альба – Відаль, Бускетс, де Йонг – Мессі, Грізманн, Брейтвейт

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blog_ava
Зоря – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ
16:50
10651
Теги
Іспанія Барселона Барселона Мальорка Мальорка Мальорка - Барселона
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