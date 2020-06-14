Мальорка – Барселона: фанат вибіг на поле попри порожні трибуни – сюрреалізм дня в Іспанії

Матч 28-го туру Ла Ліги між Мальоркою та Барселоною запам'ятався не тільки розгромною перемогою каталонців (0:4).

Під час матчу Мальорка – Барселона на поле раптово вибіг фанат, аби сфотографуватись з Мессі.

Мальорка – Барселона – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Суддя одразу зупинив матч, а стюарди вивели вболівальника з поля. Цікаво, що матч відбувався за порожніх трибун.

До слова, Барселона на виїзді знищила Мальорку (4:0), а головними героями стали Альба та Мессі, які були причетними до всіх чотирьох м'ячів у ворота балеарців.

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