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Мальорка – Барселона: фанат вибіг на поле попри порожні трибуни – сюрреалізм дня в Іспанії

09:33 323 Читать на русском
Мальорка – Барселона: фанат вибіг на поле попри порожні трибуни – сюрреалізм дня в Іспанії
Фаната виводять з поля / Reuters

Матч 28-го туру Ла Ліги між Мальоркою та Барселоною запам'ятався не тільки розгромною перемогою каталонців (0:4).

 
Артуро Відаль 2’
Мартін Брейтвейт 37’
Жорді Альба 79’
Ліонель Мессі 90+3’
2’ Артуро Відаль
37’ Мартін Брейтвейт
79’ Жорді Альба
90+3’ Ліонель Мессі

Під час матчу Мальорка – Барселона на поле раптово вибіг фанат, аби сфотографуватись з Мессі.

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Суддя одразу зупинив матч, а стюарди вивели вболівальника з поля. Цікаво, що матч відбувався за порожніх трибун.

До слова, Барселона на виїзді знищила Мальорку (4:0), а головними героями стали Альба та Мессі, які були причетними до всіх чотирьох м'ячів у ворота балеарців.

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Теги
Барселона Барселона Мальорка Мальорка Іспанія футбольні фанати Мальорка - Барселона
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