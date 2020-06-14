Мальорка – Барселона: фанат пояснив, як зумів потрапити на матч попри заборону

Особистий фанат Мессі, який вибіг на поле під час матчу 28-го туру Ла Ліги Мальорка – Барселона, розповів, як зумів здійснити свою хуліганську витівку.

"Взагалі-то я планував вибігти на поле ще до того, як трапилася вся ця історія з коронавірусом. Коли дізнався, що Барселона приїде до Мальорки, відразу зрозумів: мені потрібне селфі з Мессі. Лео – мій кумир.

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Я все життя мріяв зустрітися з ним. Але, вибігши на поле, першим я побачив Жорді Альбу і сфотографувався спочатку з ним. Потім вже побіг до Мессі, але той фотографуватись не захотів, за його ж словами, через вірус. Пізніше поліцейські змусили мене видалити всі фото.

Як я зміг пробратися на стадіон? Все просто: ми з друзями заздалегідь під'їхали до арени, а на 40-й хвилині я переліз через двометровий паркан, опинився на трибуні і спокійно спустився сходами прямо до поля", – поділився фанат, який вирішив залишитись анонімом, в коментарі COPE.

Нагадаємо, на 53-й хвилині фанат вибіг на поле і спробував сфотографуватись із Мессі. Цікаво, що поєдинок відбувся за порожніх трибун, а Барселона знищила Мальорку (4:0).

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