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Мальорка – Барселона: фанат пояснив, як зумів потрапити на матч попри заборону

16:57 121 Читать на русском
Мальорка – Барселона: фанат пояснив, як зумів потрапити на матч попри заборону
Скандальний фанат з Альбою / AP

Особистий фанат Мессі, який вибіг на поле під час матчу 28-го туру Ла Ліги Мальорка – Барселона, розповів, як зумів здійснити свою хуліганську витівку.

 
Артуро Відаль 2’
Мартін Брейтвейт 37’
Жорді Альба 79’
Ліонель Мессі 90+3’
2’ Артуро Відаль
37’ Мартін Брейтвейт
79’ Жорді Альба
90+3’ Ліонель Мессі

"Взагалі-то я планував вибігти на поле ще до того, як трапилася вся ця історія з коронавірусом. Коли дізнався, що Барселона приїде до Мальорки, відразу зрозумів: мені потрібне селфі з Мессі. Лео – мій кумир.

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Я все життя мріяв зустрітися з ним. Але, вибігши на поле, першим я побачив Жорді Альбу і сфотографувався спочатку з ним. Потім вже побіг до Мессі, але той фотографуватись не захотів, за його ж словами, через вірус. Пізніше поліцейські змусили мене видалити всі фото.

Як я зміг пробратися на стадіон? Все просто: ми з друзями заздалегідь під'їхали до арени, а на 40-й хвилині я переліз через двометровий паркан, опинився на трибуні і спокійно спустився сходами прямо до поля", – поділився фанат, який вирішив залишитись анонімом, в коментарі COPE.

Нагадаємо, на 53-й хвилині фанат вибіг на поле і спробував сфотографуватись із Мессі. Цікаво, що поєдинок відбувся за порожніх трибун, а Барселона знищила Мальорку (4:0).

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Теги
Іспанія футбольні фанати Мальорка - Барселона Жорді Альба Жорді Альба Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Мальорка Мальорка
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