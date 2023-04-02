"Перш за все, це був очікувано важкий матч. Після поєдинків національних збірних завжди так буває, бо футболісти повертаються в різних ступенях готовності: хтось грав за збірну обидва матчі, хтось – один тайм або не грав взагалі. Поки гравці знову не впіймають темп і ритм гри, перший матч завжди небезпечний. Про це всі говорять, і це не є демагогія, а простий факт.

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І бувають матчі, де ти втрачаєш очки, і ми сьогодні втратили очки. Але по грі, думаю, що не закрили рахунок у першому таймі, коли мали набагато більше нагод: у перші 20 хвилин було 4–5 моментів, які ми в кращих матчах закривали, знаючи, що в другому таймі десь утома вийде на перший план і реалізація буде неоптимальною.

Так, у Чорноморці є кілька інших футболістів, які змінюють картину, але стиль Григорчука, тренера, якого мушу похвалити, пропонує модель гри агресивну, один в один. Мало команд у Європі грають у такому високому пресингу один в один, і ти мусиш бути готовий, маєш бути свіжий, щоб відповідати на таку агресію, бо дриблінг найбільше виснажує.

Сьогодні був такий матч, особливо в першому таймі, коли м’яч ходив туди-сюди: не було контролю – ані з їхнього боку, ані з нашого. Бо не дають стати й контролювати м’яч, а постійно атакують тебе – і ти мусиш весь час під тиском приймати м’яч. Незручний матч, мушу визнати. Але, кажу ж, не всі грають так. Йдемо від матчу до матчу і думаємо, як набиратимемо очки, що нам дуже необхідно, бо ми хочемо свою мрію втілити", – наводить слова Йовічевіча офіційний сайт Шахтаря.

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