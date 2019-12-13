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Мальме залишився без головного тренера – команда вибила Динамо з Ліги Європи

19:54 1199 Читать на русском
Мальме залишився без головного тренера – команда вибила Динамо з Ліги Європи
Уве Рьослер / ФК Мальме

Уве Рьослер покинув посаду головного тренера Мальме попри вихід у плей-офф Ліги Європи.

Мальме оголосив про відхід Уве Рьослера з посади головного тренера. Контракт розірвано за обопільною згодою сторін. Ім'я нового наставника ще невідоме – клуб продовжує пошуки, інформує офіційний сайт Мальме.

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51-річний німець очолив шведську команду у 2018-му. Під його керівництвом Мальме ставав бронзовим та срібним призером чемпіонату Швеції. Рьослер виграв 61% офіційних матчів – другий показник в історії клубу.

Зауважимо, що Мальме вийшов у плей-офф Ліги Європи з першого місця групи B. Під керівництвом Рьослера команда перемогла Динамо (4:3), яке припинило виступи в єврокубках, але Олексій Михайличенко зберіг свою посаду.

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