У вівторок, 8 липня, у першому кваліфікаційному турі Ліги чемпіонів відбулась низка матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів, 1-й кваліфікаційний раунд

КуПС (Фінляндія) – Мілсамі (Молдова) – 1:0

Гол: Руоппі, 73

Сабуртало (Грузія) – Мальме (Швеція) – 1:3

Голи: Рушевіч, 86 – Бузанелло, 8, Гудйонсен, 58, Алі, 71

Ноа (Вірменія) – Будучност (Чорногорія) – 1:0

Гол: Омар, 68

Левадія (Естонія) – РФШ (Латвія) – 0:1

Гол: Паніч, 56 (п.)

Олімпія (Словенія) – Кайрат (Казахстан) – 1:1

Голи: Пінто, 66 – Сатпаєв, 59

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КуПС, який у чемпіонаті Фінляндії йде на другій сходинці, приймав молдовський Мілсамі. Господарі володіли беззаперечною перевагою протягом усієї гри й мали декілька можливостей, аби вийти вперед. В середині тайму Пеннанен отримав передачу в розріз між захисниками й закручував у нижній кут, але кіпер Мілсамі у падінні зумів потягнути. Наприкінці тайму Садіку головою замикав простріл з флангу і влучив у поперечину.

По перерві все той же Пеннанен вийшов сам на сам з воротарем молдован, але не зумів переграти останнього. Зрештою на екваторі другої сорокап'ятихвилинки Руоппі вдалось вразити ворота суперника і принести своїй команді справедливу перемогу.

Грузинський Сабуртало вдома без шансів згорів Мальме. Шведи вийшли вперед вже на старті зустрічі завдяки голу екс-захисника СК Дніпро-1 Габріел Бусанелло. По перерві Мальме забив вдруге, а в середині другого тайму зняв питання щодо переможця. Лише за чотири хвилини до завершення матчу грузини спромоглись на гол престижу. Матч-відповідь у Швеції ризикує стати формальністю.

Вірменський Ноа здобув мінімальну перемогу над чорногорською Будучностю. Попри серйозну перевагу господарів команди практично не створювали гольових моментів і долю зустрічі вирішив єдиний м'яч, забитий по перерві. До слова, чорногорців нині тренує Ненад Лалатовіч, який свого часу зі скандалом покинув Зорю.

Минулорічний екс-суперник Динамо по Лізі Європи – РФШ – у балтійському дербі здолав Левадію. Перший тайм минув без голів, а на початку другого хавбек естонців Айнсалу зіграв рукою у власному штрафному і привіз пенальті. Паніч з позначки легко переграв свого візаві. Зрештою, все завершилось мінімальною перемогою латвійців.

У ще одному поєдинку люблянська Олімпія врятувала нічию з казахським Кайратом. Команди обмінялись голами на старті другого тайму і перед матчем-відповіддю зберігають однакові шанси на вихід у наступну стадію змагань.

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