Мальме випадково забрав у Челсі м’ячів на 2 тисячі фунтів після матчу Ліги Європи

Ліга Європи — 21:52 355
-
Валенсія драматичною нічиєю вибила Краснодар з Ліги Європи, Зальцбург переміг Наполі, але теж покидає турнір
-
Челсі розбомбив Динамо і пройшов у чвертьфінал Ліги Європи – найбільша домашня поразка в історії КиєваЛіга Європи — 21:45 5446
-
Динамо – Челсі – 0:5 – відео голів та огляд матчуЛіга Європи — 21:33 10816
-
Шальке офіційно звільнив Тедеско – Коноплянка залишився без головного тренераНімеччина — 20:44 2537
-
Ювентус – Атлетіко: як екс-зірка Шахтаря приєднався до Роналду та познущався над Сімеоне непристойним "жестом яйцями"Ліга чемпіонів — 20:00 1221