Мальме випадково забрав у Челсі м’ячів на 2 тисячі фунтів після матчу Ліги Європи

Після матчу 1/16 фіналу Ліги Європи між Челсі та Мальме стався дивний випадок.

Працівники шведського клубу після поєдинку в Англії випадково забрали з собою 20 м’ячів Челсі, кожен з яких коштує 100 фунтів, повідомляє видання The Sun.

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Після прильоту команди у Швецію Мальме виявив, що переплутав м’ячі та відвіз їх назад у Англію. Челсі не тримає образу на суперника, адже це була випадковість.

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До слова, матч 1/16 фіналу Ліги Європи між Челсі та Мальме закінчився перемогою підопічних Саррі з рахунком 3:0.