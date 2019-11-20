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Мальме поступився Оденсе в спарингу напередодні матчу Ліги Європи проти Динамо

20 листопада 23:43 42 Читать на русском
Мальме поступився Оденсе в спарингу напередодні матчу Ліги Європи проти Динамо
Мальме – Оденсе – 1:2 / фото: ФК Мальме

Суперник київського Динамо, Мальме, програв у контрольному матчі данському Оденсе.

Контрольні матчі.

Мальме – Оденсе – 1:2

Голи: Рієкс, 13 – Джебалі, 3, Греве, 61

Мальме в товариському матчі мінімально програв Оденсе. Рахунок вже на 3 хвилині відкрив Джебалі, однак Рієкс на 13 хвилині відновив паритет. До перерви команди не забивали, а от в другій половині данці вирвали перемогу завдяки голу Греве.

Мальме закінчив чемпіонат Швеції на другому місці – суперник Динамо не зміг вирвати титул у драматичній розв'язці сезону

До слова, чемпіонат Швеції фінішував на початку листопада, а Мальме завершив сезон на другій сходинці, поступившись одним пунктом Юргордену.

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