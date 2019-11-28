Мальме – Динамо: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Мальме приймає Динамо у 5-му турі ЛЄ 2019/20. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Мальме – Динамо на "Футбол 24", стартує о 22:00. Гру транслює канал "Футбол 2". Українці мають шанс вийти у плей-офф. Для цього команді Михайличенка вистачить перемогти. Мальме ж ризикує втратити всі шанси, якщо програє, а Копенгаген в іншому матчі обіграє Лугано. "Небесно-блакитні" завершили першість Швеції ще 2-го листопада, відставши від чемпіона на 1 бал. Після цього Мальме, як і Динамо, зіграв 0:0 на полі Лугано, а також здобув перемогу в кваліфікації Кубка країни.

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За весь сезон перша команда Ібрагімовіча в рідних стінах програла лише Юргордену (0:1) – незабитий Розенбергом пенальті коштував золота. Динамо поступилося тільки Шахтарю (1:0 в УПЛ) за останні 14 офіційних матчів. Проблема в тому, що команда Михайличенка жодного разу не провела переконливої гри в ЛЄ 2019/20. Обіграли лише Мальме, та й той на останніх хвилинах. Кияни випереджають шведів на 1 бал і не мають права програвати.

Мальме: Далін – Ерік Ларссон, Лассе Нільсен, Расмус Бенгтссон, Сафарі – Бачіру, Інносент, Траустасон, Рієкс – Розенберг, Бергет

Динамо: Бущан – Кендзьора, Шабанов, Кадар, Миколенко – Сидорчук – Циганков, Шепелєв, Буяльський, Вербіч – Бєсєдін

Запасні: Бойко, Караваєв, Гармаш, Де Пена, Шапаренко, Жерсон, Соль