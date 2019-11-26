Мальме – Динамо: прогноз на матч Ліги Європи

Динамо у Швеції зіграє з Мальме в п'ятому турі групового турніру Ліги Європи 2019/20. Який прогноз на гру та кому віддають перевагу букмекери, підкаже "Футбол 24".

Матч Мальме – Динамо відбудеться 28 листопада в Мальме на стадіоні Сведбанк. Початок гри о 22:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Мальме – Динамо, прогноз букмекерів на матч Ліги Європи:

Динамо підходить до гри незначним, але все ж фаворитом. Фахівці Marathon Bet перемогу віце-чемпіона України оцінюють коефіцієнтом 2.64. На виграш Мальме можна поставити з коефіцієнтом 2.90. Нічия вважається найменш вірогідним підсумком зустрічі – коефіцієнт на неї складає 3.30.

У поєдинку першого туру в Києві Динамо дотиснуло Мальме на останніх хвилинах та перемогло з рахунком 1:0. Єдиний гол забив Віталій Буяльський. Ця перемога наразі залишається єдиною для підопічних Олексія Михайличенка в Лізі Європи 2019/20.

Нагадаємо, після 4-х турів Динамо набрало 6 очок – стільки ж у Копенгагена, який завдяки кращим додатковим показникам очолює групу B. Мальме набрав 5 пунктів, у Лугано – лише 2 бали.

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