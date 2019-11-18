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Мальме – Динамо: відома вартість квитків для українських вболівальників на матч Ліги Європи

19:19 634 Читать на русском
Мальме – Динамо: відома вартість квитків для українських вболівальників на матч Ліги Європи
Віталій Буяльський – герой матчу в Києві / фото з відкритих джерел

Стала відома вартість перепусток на поєдинок 5-го туру групового турніру Ліги Європи 2019/20 між Мальме та Динамо.

 

Для вболівальників Динамо виділено 600 квитків у гостьовий сектор. Вартість одного квитка становитиме 22 євро. Для його придбання потрібно мати при собі посвідчення особи, інформує офіційний сайт Динамо. За даними прес-служби Мальме, на поєдинку очікується аншлаг. Наразі продано майже 19 тисяч квитків.

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Нагадаємо, матч 5-го туру Ліги Європи Мальме – Динамо відбудеться 28-го листопада. Зустріч команд на НСК Олімпійський завершилася перемогою підопічних Олексія Михайличенка (1:0). Після 4-х турів Динамо та Копенгаген набрали по 6 очок та очолюють квартет, у Мальме 5 балів.

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Динамо Динамо квитки на футбол Ліга Європи Мальме - Динамо
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