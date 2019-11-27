Мальме – Динамо: УЄФА змусив шведів зіграти у резервній формі

Стало відомо, в яких кольорах форми вийдуть на поле гравці Мальме та Динамо в 5-му турі групового турніру Ліги Європи 2019/20.

УЄФА затвердив кольори форм команд на поєдинок Мальме – Динамо в рамках 5-го туру групового турніру Ліги Європи. Господарі вийдуть у резервній темно-синій формі, тоді як кияни зіграють у білій, повідомляє офіційний сайт шведського клубу.

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Цікаво, що Мальме хотів зіграти в небесно-блакитній формі, яка є основною для команди, але УЄФА відхилив це прохання. За правилами, команда-господар не може грати в домашньому комплекті форми у випадках, якщо немає достатнього контрасту з будь-якою комбінацією кольорів форми команди-суперника.

Цікаво, що в сезоні 2018/19 Мальме вже потрапляв у аналогічну ситуацію перед поєдинком проти Челсі, але тоді шведи все ж зіграли в основному комплекті.

Зауважимо, поєдинок проти Динамо стане останнім домашнім матчем для відомого шведського нападника Мальме Маркуса Розенберга. Зазначається, що після гри всі гравці господарів одягнуть небесно-блакитну форму.

Нагадаємо, після 4-х турів Динамо набрало 6 очок – стільки ж у Копенгагена, який завдяки кращим додатковим показникам очолює групу B. Мальме набрав 5 пунктів, у Лугано – лише 2 бали.

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