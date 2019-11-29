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Мальме – Динамо: Циганков забив рекордний виїзний гол для українських клубів у Лізі Європи

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Мальме – Динамо: Циганков забив рекордний виїзний гол для українських клубів у Лізі Європи
ФК Динамо

 Під час матчу 5-го туру групового раунду Ліги Європи Мальме – Динамо київська команда перевершила рекордне досягнення українських клубів в цьому турнірі за загальною кількістю м'ячів, забитих на виїзді.

2’ Расмус Бенгтсон
48’ Маркус Розенберґ
57’ Ердаль Ракіп
90+6’ Маркус Розенберґ
 
Віталій Миколенко 18’
Віктор Циганков 39’
Сергій Сидорчук 65’
Беньямін Вербіч 77’
2’ Расмус Бенгтсон
18’ Віталій Миколенко
39’ Віктор Циганков
48’ Маркус Розенберґ
57’ Ердаль Ракіп
65’ Сергій Сидорчук
77’ Беньямін Вербіч
90+6’ Маркус Розенберґ

Гол Віктора Циганкова з передачі Віталія Буяльського на 39-й хвилині гри став 66-м для Динамо в Лізі Європи/Кубку УЄФА. Попередній рекорд українських клубів – 65 м'ячів – належав Дніпру, повідомляє прес-служба Динамо.

Мальме – Динамо – 4:3 – відео голів

Відзначимо, що до фінального свистка встиг забити ще й Беньямін Вербіч, тому новий рекорд за кількістю голів на виїзді для українських клубів у Лізі Європи/Кубку УЄФА тепер становить 67 м'ячів.

Додамо, що Динамо не втримало нічию у матчі з Мальме, пропустивши вирішальний гол на 90+6 хвилині. Тепер киянам для виходу у плей-офф необхідно у завершальному турі перемагати Лугано.

Динамо програло Мальме на 90+6 у божевільному матчі Ліги Європи з вилученням і камбеками

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Віктор Циганков Віктор Циганков Динамо Динамо Ліга Європи Відеоновини Мальме - Динамо
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