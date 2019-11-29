Мальме – Динамо: Циганков забив рекордний виїзний гол для українських клубів у Лізі Європи

Під час матчу 5-го туру групового раунду Ліги Європи Мальме – Динамо київська команда перевершила рекордне досягнення українських клубів в цьому турнірі за загальною кількістю м'ячів, забитих на виїзді.

Гол Віктора Циганкова з передачі Віталія Буяльського на 39-й хвилині гри став 66-м для Динамо в Лізі Європи/Кубку УЄФА. Попередній рекорд українських клубів – 65 м'ячів – належав Дніпру, повідомляє прес-служба Динамо.

Мальме – Динамо – 4:3 – відео голів

Відзначимо, що до фінального свистка встиг забити ще й Беньямін Вербіч, тому новий рекорд за кількістю голів на виїзді для українських клубів у Лізі Європи/Кубку УЄФА тепер становить 67 м'ячів.

Додамо, що Динамо не втримало нічию у матчі з Мальме, пропустивши вирішальний гол на 90+6 хвилині. Тепер киянам для виходу у плей-офф необхідно у завершальному турі перемагати Лугано.

Динамо програло Мальме на 90+6 у божевільному матчі Ліги Європи з вилученням і камбеками