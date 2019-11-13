toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНА - ЕСТОНІЯ ЄВРО-2020

Мальме – Динамо: шведи очікують аншлаг на матчі Ліги Європи

15:14 860 Читать на русском
Мальме – Динамо: шведи очікують аншлаг на матчі Ліги Європи
Динамо – Мальме / Фото ФК Динамо

Матч 5 туру групового етапу Ліги Європи між Мальме і Динамо викликав неабиякий інтерес шведських вболівальників.

 

На гру проти киян залишилося менше ніж дві тисячі вільних квитків, звітує офіційний сайт Мальме.

Чемпіонат Швеції поглинув скандал із договірними матчами – розглядається близько півсотні поєдинків

Наразі реалізовано близько 19 тисяч місць, а загальна місткість місцевої арени – 21 тисяча. Варто зазначити, що поєдинок відбудеться 28 листопада, тобто через два тижні. Попередній домашній матч Мальме мав значно скромнішу аудиторію – приїзд швейцарського Лугано зацікавив 16789 глядачів.

Лобановський проти Бєскова – битва тренерів Динамо і Спартака увійшла в список найкращих тренерських дуелей

Нагадаємо, що у турнірній таблиці групи В Динамо і Мальме розділяє всього один пункт – шість проти п'яти.

blog_ava
Луческу назвав ідеальний варіант продовження кар’єри для Вілліана
07:30
3498
Теги
Динамо Динамо Мальме Мальме Ліга Європи футбольні фанати Мальме - Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
3
год
:
54
хв
Албанія
21:45
Андорра
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук