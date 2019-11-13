Мальме – Динамо: шведи очікують аншлаг на матчі Ліги Європи

Матч 5 туру групового етапу Ліги Європи між Мальме і Динамо викликав неабиякий інтерес шведських вболівальників.

На гру проти киян залишилося менше ніж дві тисячі вільних квитків, звітує офіційний сайт Мальме.

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Наразі реалізовано близько 19 тисяч місць, а загальна місткість місцевої арени – 21 тисяча. Варто зазначити, що поєдинок відбудеться 28 листопада, тобто через два тижні. Попередній домашній матч Мальме мав значно скромнішу аудиторію – приїзд швейцарського Лугано зацікавив 16789 глядачів.

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Нагадаємо, що у турнірній таблиці групи В Динамо і Мальме розділяє всього один пункт – шість проти п'яти.