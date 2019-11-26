Мальме – Динамо: шведи мають кадрові проблеми перед матчем Ліги Європи

Одразу кілька гравців Мальме можуть пропустити матч 5-го туру Ліги Європи проти Динамо.

Мальме може втратити одразу чотирьох гравців напередодні матчу Ліги Європи проти Динамо.

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Зазначається, що після контрольного матчу з Оденсе дискомфорт відчули опорник Оскар Левіцкі та форвард Йо-Інге Бергет. Участь обох гравців лишається під питанням. Окрім них, точно не зіграють Франц Брорссон та Андерс Крістіансен.

Нагадаємо, матч 5-го туру групового етапу Ліги Європи Мальме – Динамо відбудеться 28 листопада, початок гри о 22:00. Зазначимо, що Динамо має 6 очок в активі (стільки ж у Копенгагена) та поділяє з данцями 1-2 місця, Мальме з 5 пунктами посідає третю сходинку. До слова, першу зустріч виграли кияни (1:0) завдяки голу Віталія Буяльського.

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