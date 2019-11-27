Мальме – Динамо: Михайличенко оголосив заявку на матч Ліги Європи

Київське Динамо вирушило у Швецію на матч 5-го туру Ліги Європи проти Мальме, який відбудеться у четвер, 28-го листопада.

Головний тренер "біло-синіх" Олексій Михайличенко взяв на гру 21 футболіста, інформує офіційна сторінка "біло-синіх" у Facebook. Не потрапив до заявки центральний захисник Денис Попов, його замінив 19-річний Олександр Сирота.

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Воротарі: Бойко, Кучерук, Бущан.

Захисники: Сирота, Кендзьора, Шабанов, Кадар, Миколенко.

Півзахисники: Сидорчук, Буяльський, Циганков, Вербіч, Де Пена, Гармаш, Караваєв, Шепелєв, Шапаренко, Андрієвський.

Нападники: Жерсон Родрігес, Соль, Бєсєдін.

Нагадаємо, після чотирьох турів кияни мають у своєму активі 6 очок і посідають 2-е місце у групі В. У Мальме – 5 залікових балів.

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