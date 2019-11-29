Мальме – Динамо: кияни встановили клубний антирекорд у Лізі Європи

У матчі 5-го туру Ліги Європи проти шведського Мальме 6 гравців київського Динамо отримали жовті картки.

Арбітр матчу Павел Краловец покарав жовтими картками Артема Шабанова, Беньяміна Вербіча, Володимира Шепелєва, Артема Бєсєдіна, Миколу Шапаренка та Сергія Сидорчука (капітан "біло синіх" отримав дві жовті картки і покинув поле на 65-й хвилині) – це найбільша кількість "гірчичників" в історії виступів киян у Лізі Європи, інформує sport.ua.

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Нагадаємо, через отримані покарання матч 6-го туру проти Лугано пропустять Сидорчук, Вербіч та Шабанов. Вирішальний для киян матч у груповому раунді Ліги Європи відбудеться 12-го грудня на НСК Олімпійський.

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