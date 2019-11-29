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Мальме – Динамо: кияни встановили клубний антирекорд у Лізі Європи

12:38 246 Читать на русском
Мальме – Динамо: кияни встановили клубний антирекорд у Лізі Європи
Динамо встановило особистий антирекорд / фото з відкритих джерел

У матчі 5-го туру Ліги Європи проти шведського Мальме 6 гравців київського Динамо отримали жовті картки.

2’ Расмус Бенгтсон
48’ Маркус Розенберґ
57’ Ердаль Ракіп
90+6’ Маркус Розенберґ
 
Віталій Миколенко 18’
Віктор Циганков 39’
Сергій Сидорчук 65’
Беньямін Вербіч 77’
2’ Расмус Бенгтсон
18’ Віталій Миколенко
39’ Віктор Циганков
48’ Маркус Розенберґ
57’ Ердаль Ракіп
65’ Сергій Сидорчук
77’ Беньямін Вербіч
90+6’ Маркус Розенберґ

Арбітр матчу Павел Краловец покарав жовтими картками Артема Шабанова, Беньяміна Вербіча, Володимира Шепелєва, Артема Бєсєдіна, Миколу Шапаренка та Сергія Сидорчука (капітан "біло синіх" отримав дві жовті картки і покинув поле на 65-й хвилині) – це найбільша кількість "гірчичників" в історії виступів киян у Лізі Європи, інформує sport.ua.

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Нагадаємо, через отримані покарання матч 6-го туру проти Лугано пропустять Сидорчук, Вербіч та Шабанов. Вирішальний для киян матч у груповому раунді Ліги Європи відбудеться 12-го грудня на НСК Олімпійський.

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Динамо Динамо Мальме - Динамо Ліга Європи
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