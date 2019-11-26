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Мальме – Динамо: кияни оприлюднили графік перебування у Швеції

10:17 541 Читать на русском
Мальме – Динамо: кияни оприлюднили графік перебування у Швеції
Динамо – Мальме / фото ФК Динамо

Київське Динамо визначилось із розкладом передматчевих заходів напередодні поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги Європи проти Мальме.

 

Динамо вилетить до Швеції 27 листопада об 11 годині чартерним рейсом, повідомляє офіційний сайт киян.

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В цей же день о 18:30 відбудеться передматчева прес-конференція за участю Олексія Михайличенка та одного з гравців Динамо, а за півгодини – відкрите тренування команди.

Нагадаємо, матч 5-го туру групового етапу Ліги Європи Мальме – Динамо відбудеться 28 листопада, початок гри о 22:00. Зазначимо, що Динамо має 6 очок в активі (стільки ж у Копенгагена) та поділяє 1-2 місця, Мальме з 5 пунктами посідає третю сходинку. До слова, першу зустріч виграли кияни (1:0) завдяки голу Віталія Буяльського.

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