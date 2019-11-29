Мальме – Динамо: InStat визначив найкращого гравця "біло-синіх" у 5 турі Ліги Європи

Авторитетний статистичний ресурс підбив підсумки матчу 5-го туру Ліги Європи Мальме – Динамо.

За оцінками InStat, найкращим гравцем у складі команди Олексія Михайличенка став Беньямін Вербіч. Словенець набрав 352 бали.

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До трійки найкращих також потрапили Віталій Буяльський та Віталій Миколенко, які набрали 308 та 290 балів відповідно. Найгіршим серед гравців Динамо, які вийшли у стартовому складі, став нападник Артем Бєсєдін – 211 балів.

Нагадаємо, після поразки від Мальме у 5-му турі Ліги Європи кияни опустилися на третє місце у групі В. В останньому турі Динамо прийматиме Лугано. Матч відбудеться 12-го грудня.

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