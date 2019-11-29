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Мальме – Динамо: InStat визначив найкращого гравця "біло-синіх" у 5 турі Ліги Європи

11:29 334 Читать на русском
Мальме – Динамо: InStat визначив найкращого гравця "біло-синіх" у 5 турі Ліги Європи
InStat визначив найкращого гравця "біло-синіх" / фото з відкритих джерел

Авторитетний статистичний ресурс підбив підсумки матчу 5-го туру Ліги Європи Мальме – Динамо.

2’ Расмус Бенгтсон
48’ Маркус Розенберґ
57’ Ердаль Ракіп
90+6’ Маркус Розенберґ
 
Віталій Миколенко 18’
Віктор Циганков 39’
Сергій Сидорчук 65’
Беньямін Вербіч 77’
2’ Расмус Бенгтсон
18’ Віталій Миколенко
39’ Віктор Циганков
48’ Маркус Розенберґ
57’ Ердаль Ракіп
65’ Сергій Сидорчук
77’ Беньямін Вербіч
90+6’ Маркус Розенберґ

За оцінками InStat, найкращим гравцем у складі команди Олексія Михайличенка став Беньямін Вербіч. Словенець набрав 352 бали.

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До трійки найкращих також потрапили Віталій Буяльський та Віталій Миколенко, які набрали 308 та 290 балів відповідно. Найгіршим серед гравців Динамо, які вийшли у стартовому складі, став нападник Артем Бєсєдін – 211 балів.

Нагадаємо, після поразки від Мальме у 5-му турі Ліги Європи кияни опустилися на третє місце у групі В. В останньому турі Динамо прийматиме Лугано. Матч відбудеться 12-го грудня.

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Теги
Ліга Європи Мальме - Динамо Динамо Динамо Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч Віталій Миколенко Віталій Миколенко Віталій Буяльський Віталій Буяльський
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