Челсі в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи на виїзді переграв Мальме. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Ліга Європи, 1/16 фіналу

Мальме – Челсі – 1:2

Голи: Крістіансен, 79 – Барклі, 30, Жиру, 58

Ліга Європи: Челсі та Наполі здобули впевнені перемоги, Валенсія обіграла Спортінг

Челсі у першому матчі 1/16 фіналу зустрівся зі швецьким Мальме. "Сині" відкрили рахунок у другій половині першого таймі зусиллями Роса Барклі. Після перерви Олів'є Жиру подвоїв перевагу гостей, але під кінець тайму шведам вдалось відквитати один м'яч завдяки влучному удару Крістіансена.

Матч-відповідь відбудеться за тиждень на Стемфорд Брідж.