Мальме – Челсі – 1:2

Ліга Європи — 14 лют 9812
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Олімпіакос – Динамо: ідеальний результат при посередній грі, інертний Соль та повторення історії
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Олімпіакос – Динамо: післяматчева прес-конференція Олександра ХацкевичаЛіга Європи — 14 лют 2892
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Олімпіакос – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи – як це булоЛіга Європи — 14 лют 13867
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Ліга Європи: Арсенал сенсаційно програв БАТЕ, Інтер, Севілья та Бенфіка здобули мінімальні перемогиЛіга Європи — 14 лют 3043
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"Ми дозволяємо їм ср*ти на нас": як Соларі "запалював" у перерві матчу Аякс – РеалЛіга чемпіонів — 14 лют 1593