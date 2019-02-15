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Мальме –​​​​​​​ Челсі –​​​​​​​ 1:2 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

08:25 72 Читать на русском
Мальме –​​​​​​​ Челсі –​​​​​​​ 1:2 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу
Мальме –​​​​​​​ Челсі –​​​​​​​ 1:2 / ФК Челсі

Челсі в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи на виїзді переграв Мальме. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Ліга Європи, 1/16 фіналу

Мальме – Челсі – 1:2

Голи: Крістіансен, 79 – Барклі, 30, Жиру, 58

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Челсі у першому матчі 1/16 фіналу зустрівся зі швецьким Мальме. "Сині" відкрили рахунок у другій половині першого таймі зусиллями Роса Барклі. Після перерви Олів'є Жиру подвоїв перевагу гостей, але під кінець тайму шведам вдалось відквитати один м'яч завдяки влучному удару Крістіансена.

Матч-відповідь відбудеться за тиждень на Стемфорд Брідж.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Ліга Європи1/16 фіналу

Мальме - Челсі: Четвер 14 лютого 2019

Мальме
Матч завершено
1 : 2
Челсі
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