Малком зацікавив Рому

Вінгер французького Бордо Малком потрапив до сфери зацікавлень італійської Роми.

Представники "вовків" мали зустріч із агентами 21-річного бразильця, запевняє авторитетний журналіст Джанлука Ді Марціо на своєму персональному сайті.

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За інформацією інсайдера, Рома готова витратити кошти, які отримала за трансфер Аліссона в Ліверпуль. Уже в найближчі дні римляни сформулюють офіційну пропозицію щодо трансферу Малкома. Також на вінгера претендує Евертон.

Напередодні стало відомо, що іспанська Валенсія – єдиний клуб, який виходив на Бордо з пропозицією про продаж гравця. Раніше він погодився перейти в Інтер, але міланці змушені були відмовитися від повноцінного трансферу бразильця через фінансовий fair-play. Оренда ж бразильця жирондинців не цікавить.

У сезоні 2017/18 Малком у Лізі 1 провів 35 матчів, у яких забив 12 м'ячів і зробив 7 асистів.