Малком зацікавив Борусію Д, але Барселона хоче продати його в Англію

Борусія Дортмунд проявляє інтерес до вінгера Барселони Малкома, але каталонці хочуть знайти більш щедрих покупців.

Бразилець налаштований змінити клуб влітку, повідомляє AS.

Борусія Д офіційно підписала захисника збірної Німеччини Шульца

У його трансфері зацікавлена дортмундська Боруссія, яка стежить за Малкомом ще з часів його виступів за Бордо. Барселона, в свою чергу, хотіла б продати Малкома в АПЛ, оскільки англійські клуби готові заплатити за нього більше.

У сезоні Ла Ліги, що минув, Малком награв лише 15 матчів, в яких відзначився 1 голом і 3 асистами.

Опорник для Ман Сіті, пробудження Тоттенхема, Челсі залежить від бану, Арсенал – від ЛЧ. Трансферні плани топ-6 АПЛ