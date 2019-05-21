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Малком зацікавив Борусію Д, але Барселона хоче продати його в Англію

18:01 510 Читать на русском
Малком зацікавив Борусію Д, але Барселона хоче продати його в Англію
Малком / Reuters

Борусія Дортмунд проявляє інтерес до вінгера Барселони Малкома, але каталонці хочуть знайти більш щедрих покупців.

Бразилець налаштований змінити клуб влітку, повідомляє AS.

Борусія Д офіційно підписала захисника збірної Німеччини Шульца

У його трансфері зацікавлена дортмундська Боруссія, яка стежить за Малкомом ще з часів його виступів за Бордо. Барселона, в свою чергу, хотіла б продати Малкома в АПЛ, оскільки англійські клуби готові заплатити за нього більше.

У сезоні Ла Ліги, що минув, Малком награв лише 15 матчів, в яких відзначився 1 голом і 3 асистами.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Трансфери Трансфери Борусії Дортмунд Малком Малком
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