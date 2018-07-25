toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ АНДРІЙ ЛУНІН ТРАНСФЕРИ

Малком прибув у Барселону: "Моя мрія здійснилася"

24 липня 23:43 184 Читать на русском
Малком прибув у Барселону: "Моя мрія здійснилася"
Малком / фото: ФК Барселона

Новоспечений гравець Барселони Малком поділився враження після підписання контракту з клубом.

Каталонський клуб сьогодні оголосив про підписання бразильського вінгера Бордо Малкома. Угода розрахована на 5 років. Малком обійшовся Барселоні у 41 мільйон євро. Крім цього, Бордо зможе отримати ще 1 млн євро у вигляді бонусів.

Малком офіційно став гравцем Барселони

"Це унікальне почуття, радість, моя мрія здійснилася. Я прибув у найкращий клуб на світі, і я сподіваюсь подарувати вболівальникам велику радість. Це наповнює мене щастям. Я постараюся допомогти своїм новим одноклубникам. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з ними. Це унікальне відчуття, і я хочу розпочати цю нову сторінку в моїй кар'єрі", – сказав Малком.

Нагадаємо, що Малком був дуже близьким до переходу в Рому. Римський клуб вже навіть оголосив про домовленість з Бордо щодо трансферу бразильця, однак Барселона в останню мить зуміла перехопити гравця.

Теги
Барселона Барселона Іспанія Малком Малком Трансфери Барселони Трансфери Чемпіонату Іспанії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
30
хв
Десна
19:00
Шахтар
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук