Малком прибув у Барселону: "Моя мрія здійснилася"

Новоспечений гравець Барселони Малком поділився враження після підписання контракту з клубом.

Каталонський клуб сьогодні оголосив про підписання бразильського вінгера Бордо Малкома. Угода розрахована на 5 років. Малком обійшовся Барселоні у 41 мільйон євро. Крім цього, Бордо зможе отримати ще 1 млн євро у вигляді бонусів.

Малком офіційно став гравцем Барселони

"Це унікальне почуття, радість, моя мрія здійснилася. Я прибув у найкращий клуб на світі, і я сподіваюсь подарувати вболівальникам велику радість. Це наповнює мене щастям. Я постараюся допомогти своїм новим одноклубникам. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з ними. Це унікальне відчуття, і я хочу розпочати цю нову сторінку в моїй кар'єрі", – сказав Малком.

Нагадаємо, що Малком був дуже близьким до переходу в Рому. Римський клуб вже навіть оголосив про домовленість з Бордо щодо трансферу бразильця, однак Барселона в останню мить зуміла перехопити гравця.