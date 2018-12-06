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Малком поповнив лазарет Барселони

16:07 193 Читать на русском
Малком поповнив лазарет Барселони
Малком / Фото: ФК Барселона

Хавбек Барселони Малком не скоро зможе допомогти своїй команді на футбольному полі.

Хавбек Барселони Малком отримав травму в матчі Кубка Іспанії з Леонесою, покинувши поле в самому кінці зустрічі. "Блаугранас" перемогли з рахунком 4:1.

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Французький хавбек вивихнув праву гомілку, повідомляє сайт каталонців. Найближчим часом він пройде поглиблене медичне обстеження. Терміни відновлення на даний момент невідомі.

У матчі з Леонесою Малком вийшов на поле в стартовому складі і відзначився голом наприкінці першого тайму.

У поточному сезоні бразилець провів за Барселону 9 матчів і забив два голи.

Нагадаємо, що в лазареті "блаугранас" вже перебувають Луїс Суарес, Артуро Відаль, Рафінья, Самюель Юмтіті, Артур і Серхі Роберто.

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Барселона Барселона Іспанія Малком Малком
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