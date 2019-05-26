Малком підбадьорив Барселону після фіаско в Кубку Іспанії

Нападник Барселони Малком поділився враженнями від фінального поєдинку Кубка Іспанії проти Валенсії (1:2).

"Ми боролися до кінця, але цього було недостатньо. У наступному сезоні ми повинні зробити більше, щоб виграти всі титули.

"Я хочу продовжити роботу з Барселоною", – Вальверде після поразки у фіналі Кубка Іспанії

Нам потрібно підняти голову і продовжити боротьбу, щоб в наступному сезоні досягнути більшого.

Перемога в Ла Лізі – це важливий титул, я мріяв виграти чемпіонство з Барселоною. Тепер ми повинні піти за всіма іншими трофеями", – цитує Малкома Mundo Deportivo.

В сезоні Ла Ліги 2018/19 Малком провів 15 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами.

Відставка президента, Мессі як головна проблема та Клопп у ролі рятівника: як Іспанія реагує на фіаско Барселони у Кубку