toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ДИНАМО - ЛЬВІВ ШАХТАР - МАРІУПОЛЬ ТРАНСФЕРИ

Малком підбадьорив Барселону після фіаско в Кубку Іспанії

17:07 254 Читать на русском
Малком підбадьорив Барселону після фіаско в Кубку Іспанії
Малком / Фото ФК Барселона

Нападник Барселони Малком поділився враженнями від фінального поєдинку Кубка Іспанії проти Валенсії (1:2).

73’ Ліонель Мессі
 
Кевін Гамейро 22’
Родріго Морено 33’
22’ Кевін Гамейро
33’ Родріго Морено
73’ Ліонель Мессі

"Ми боролися до кінця, але цього було недостатньо. У наступному сезоні ми повинні зробити більше, щоб виграти всі титули.

"Я хочу продовжити роботу з Барселоною", – Вальверде після поразки у фіналі Кубка Іспанії

Нам потрібно підняти голову і продовжити боротьбу, щоб в наступному сезоні досягнути більшого.

Перемога в Ла Лізі – це важливий титул, я мріяв виграти чемпіонство з Барселоною. Тепер ми повинні піти за всіма іншими трофеями", – цитує Малкома Mundo Deportivo.

В сезоні Ла Ліги 2018/19 Малком провів 15 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами.

Відставка президента, Мессі як головна проблема та Клопп у ролі рятівника: як Іспанія реагує на фіаско Барселони у Кубку

blog_ava
Тренер воротарів Шахтаря вважає поведінку Луніна на полі ненормальною
09:18
5982
Теги
Іспанія Барселона Барселона Барселона - Валенсія Малком Малком
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
53
хв
Аталанта
21:30
Сассуоло
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук