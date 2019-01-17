Малком не хоче залишатися в Барселоні

Бразильський хавбек Барселони Малком прагне змінити клуб.

21-річний хавбек Барселони Малком хоче покинути Барселону, повідомляє Football Espana.

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Бразилець прийшов у каталонський клуб лише цього літа, але вже прагне змінити команду. Каталонці заплатили за нього 40 млн євро.

Раніше повідомлялося про інтерес до бразильця від Лаціо та Евертона. Крім того, у послугах футболіста зацікавлені клуби з Китаю.

У нинішньому сезоні бразилець провів всього 5 матчів в чемпіонаті Іспанії, в стартовому складі він з'явився лише один раз.

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