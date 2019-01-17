toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО ФРАН СОЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛЕВАНТЕ - БАРСЕЛОНА

Малком не хоче залишатися в Барселоні

15:29 252 Читать на русском
Малком не хоче залишатися в Барселоні
Малком / Фото: Барселона

Бразильський хавбек Барселони Малком прагне змінити клуб.

21-річний хавбек Барселони Малком хоче покинути Барселону, повідомляє Football Espana.

Тут штрафують за відвідуваність: як відбувається організація матчів Ла Ліги, або Великий посібник для УПЛ

Бразилець прийшов у каталонський клуб лише цього літа, але вже прагне змінити команду. Каталонці заплатили за нього 40 млн євро.

Раніше повідомлялося про інтерес до бразильця від Лаціо та Евертона. Крім того, у послугах футболіста зацікавлені клуби з Китаю.

У нинішньому сезоні бразилець провів всього 5 матчів в чемпіонаті Іспанії, в стартовому складі він з'явився лише один раз.

Мессі та Суарес перевершили весь Реал, Лунін в епіцентрі конфлікту інтересів: підсумки першого кола Ла Ліги

Теги
Трансфери Барселона Барселона Іспанія Трансфери Барселони Малком Малком
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
39
хв
Реал Сосьєдад
20:30
Бетіс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук