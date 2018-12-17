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Малком може переїхати в Китай – місцевий клуб готовий заплатити Барселоні 65 млн євро

11:12 236 Читать на русском
Малком може переїхати в Китай – місцевий клуб готовий заплатити Барселоні 65 млн євро
Малком / Фото: ФК Барселона

Хавбек Барселони Малком може продовжити кар'єру у чемпіонаті Китаю.

Півзахисник Барселони Малком може перейти в чемпіонат Китаю, повідомляє AS.

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За інформацією порталу, відразу декілька китайських клубів цікавляться 21-річним бразильцем, один з них запропонував за Малкома 65 мільйонів євро.

Після переходу з Бордо минулого літа за 40 мільйонів євро Малком зіграв за Барселону лише 296 хвилин. Раніше повідомлялося, що він шкодує про перехід в Барселону та хотів би продовжити кар'єру в Ромі.

Нагадаємо, зараз футболіст перебуває у лазареті "блаугранас".

Теги
Барселона Барселона Іспанія Трансфери Малком Малком
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