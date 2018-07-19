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Малком може опинитися у Валенсії

18:08 110 Читать на русском
Малком може опинитися у Валенсії
Малком / Sports Illustrated

Вінгер французького Бордо Малком у літнє трансферне вікно може переїхати до іспанської Ла Ліги.

Валенсія – єдиний клуб, що зробив предметну пропозицію щодо переходу лідера Бордо, повідомляє Football Espana.

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Раніше Малкомом цікавилися клуби Серії А, АПЛ, Ліги 1 та Ла Ліги. Він навіть погодився перейти в Інтер, але міланці змушені були відмовитися від повноцінного трансферу бразильця через фінансовий fair-play.

За інформацією іспанських ЗМІ, Малком для Валенсії є запасний варіантом. Перемовини щодо його переходу розпочнуться лише тоді, коли левантійці не зможуть підписати форварда ПСЖ Гонсалу Гедеша, який грав у минулому сезоні за "кажанів" на правах оренди.

У сезоні 2017/18 Малком у Лізі 1 провів 35 матчів, у яких забив 12 м'ячів і зробив 7 асистів.

Теги
Іспанія Трансфери Чемпіонату Іспанії Малком Малком Валенсія Валенсія Бордо Бордо Франція Трансфери
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