Малком може опинитись в Евертоні

Евертон націлився на півзахисника Барселони Малкома.

Півзахисник Барселони Малком вже цього січня може перейти в ліверпульський Евертон, повідомляє Marca.

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Бразилець перейшов у Барселону з Бордо минулого літа, але не виправдав очікувань Ернесто Вальверде, і клуб готовий його відпустити в інший клуб.

Евертон влітку вже підписав у "блаугранас" Люку Діня та Єррі Міну, наразі підопічні Марку Сілви ведуть боротьбу за Лігу Європи.

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