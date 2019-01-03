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Малком може опинитись в Евертоні

13:37 135 Читать на русском
Малком може опинитись в Евертоні
Малком / ФК Барселона

Евертон націлився на півзахисника Барселони Малкома.

Півзахисник Барселони Малком вже цього січня може перейти в ліверпульський Евертон, повідомляє Marca.

Малком може перейти в Гуанчжоу Евергранд – клуб вже повідомив Барселону про бажання придбати бразильця

Бразилець перейшов у Барселону з Бордо минулого літа, але не виправдав очікувань Ернесто Вальверде, і клуб готовий його відпустити в інший клуб.

Евертон влітку вже підписав у "блаугранас" Люку Діня та Єррі Міну, наразі підопічні Марку Сілви ведуть боротьбу за Лігу Європи.

Кехілл, Марковіч, Мангала та ще 7 гравців АПЛ, яким варто змінити клуб у січні

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