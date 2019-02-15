toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ОЛІМПІАКОС - ДИНАМО ШАХТАР - АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ ЛІГА ЄВРОПИ

Малком може опинитись у Ліверпулі

20:22 224 Читать на русском
Малком може опинитись у Ліверпулі
Малком / ФК Барселона

Нападник Барселони Малком потрапив у сферу інтересів Ліверпуля.

Англійський клуб розглядає варіанти посилення складу у літнє трансферне вікно та виявляє інтерес до форварда Барселони Малкома, повідомляє Le10Sport.

Ліверпуль може об'єднати найкращу зв'язку нідерландських захисників

Нагадаємо, Барселона в останній момент перехопила Малкома у італійської Роми влітку 2018-го року. Тоді каталонці заплатили Бордо 41 мільйон євро.

Вальверде продовжив контракт з Барселоною

21-річний бразилець не зміг закріпитись у Барселоні, провівши 13 матчів в усіх турнірах та забивши 3 голи.

Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Малком Малком Трансфери Барселони Трансфери Ліверпуля Трансфери Чемпіонату Іспанії Іспанія Барселона Барселона Ліверпуль Ліверпуль
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
хв
Ювентус
21:30
Фрозіноне
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук