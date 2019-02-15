Малком може опинитись у Ліверпулі

Нападник Барселони Малком потрапив у сферу інтересів Ліверпуля.

Англійський клуб розглядає варіанти посилення складу у літнє трансферне вікно та виявляє інтерес до форварда Барселони Малкома, повідомляє Le10Sport.

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Нагадаємо, Барселона в останній момент перехопила Малкома у італійської Роми влітку 2018-го року. Тоді каталонці заплатили Бордо 41 мільйон євро.

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21-річний бразилець не зміг закріпитись у Барселоні, провівши 13 матчів в усіх турнірах та забивши 3 голи.