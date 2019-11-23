toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ШАХТАР - ЛЬВІВ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЧЕЛСІ ЗБІРНА УКРАЇНИ

Малком: Фанати Барселони люблять мене та просять повернутись до клубу

14:00 64 Читать на русском
Малком: Фанати Барселони люблять мене та просять повернутись до клубу
Малком / Reuters

Форвард Зеніта Малком розповів про враження від перебуванні в одному з найбільших клубів світу – Барселоні.

"Я не шкодую з приводу Барселони. Я молодий і хочу грати де завгодно, тому що люблю футбол. Зеніт дав мені можливість грати в футбол, тому я тут.

Зеніт приховував травму Малкома – бразилець не вийде на поле до весни

Коли тренер Барселони давав мені шанс, я робив свою роботу і робив непогано, тому фанати команди люблять мене. Вони просять мене повернутися в Барселону, але в житті завжди є вибір, а мені хочеться грати. Барселона – це про сім'ю, а не конкуренцію. Кожен допомагає партнеру, тому вони весь час виграють.

Мессі – найкращий гравець у світі. Грати з ним нескладно, адже він майстер у всьому: віддати хорошу передачу, вивести до воріт або забити. Ми знаємо, якщо м'яч потрапить йому в ноги, то він все сам зробить і принесе задоволення. Грати з ним не було чимось складним, але я відчував тиск через необхідність досягнути успіху. Сподіваюся, Антуан Грізманн закріпиться в команді і заб'є багато голів", – поділився Малком в ефірі RMC.

До слова, Малком провів у Барселоні сезон 2018/19, після чого перебрався до Зеніта за 40 млн євро. За російський клуб бразилець провів лише 2 матчі, не відзначившись результативними діями.

Барселона 2020: Бартомеу будує останній суперпроект, або Кого переглядали каталонські скаути на матчі України

blog_ava
Олександрія – Зоря, СК Дніпро-1 – Ворскла: анонс матчів УПЛ
08:30
1843
Теги
Антуан Грізманн Антуан Грізманн Барселона Барселона Зеніт Зеніт Іспанія Малком Малком Ліонель Мессі Ліонель Мессі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
17
хв
Манчестер Сіті
19:30
Челсі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук