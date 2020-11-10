"Історія з Малишевим сумна. Останній його нормальний сезон був у 2016-2017 роках, коли він зіграв 24 матчі в УПЛ в першому сезоні Паулу Фонсеки. Далі було 4 сезони, в яких він зіграв лише 4 поєдинки, причому в останніх двох – жодної гри.

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У нього серія травм, а його коліно не витримує навантажень професійного футболу. Протягом останнього року він займається тільки індивідуально, жодного разу не тренувався в основній групі. Динаміка відновлення після травми не дуже. Швидше за все, Малишев завершить кар'єру футболіста і більше ніколи не вийде на футбольне поле у статусі професійного гравця", – повідомляє ТаТоТаке.

Зауважим, Максим Малишев є вихованцем "гірників", проте встиг пограти і за Зорю на правах оренди. За Шахтар півзахисник провів 77 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився сімома голами та асистом. Контракт з донеччанами розрахований до червня 2021 року.

Також в активі Максима три поєдинки за збірну України. Дебютував він у товариській грі проти Кіпру у 2016 році при Фоменку.

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