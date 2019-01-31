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Малишев прокоментував свою першу гру за Шахтар у статусі капітана

18:15 308 Читать на русском
Малишев прокоментував свою першу гру за Шахтар у статусі капітана
Максим Малишев / Шахтар

Хавбек Шахтаря Максим Малишев розповів про свої фізичні дані та прокоментував матч проти Хобро.

"Відчуваю себе добре, з кожним днем ​​краще. Є ще невеликий дискомфорт, але лікарі кажуть, що це нормально. Все з часом загоїться, отже тренер дає невеликі навантаження, щоб я входив плавно і відчував себе добре.

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Капітанська пов'язка дуже багато означає, звичайно. Це складно передати словами, для мене це щось більше, ніж просто бути капітаном команди, нехай навіть у товариській грі. Я мріяв про це з дитинства, спасибі містеру за довіру.

Ми були готові до гри з Хобро, знали, що вони сповідують силовий футбол. Може дещо не виходило, але звикли і зрозуміли, як нам треба грати. У другому таймі більше виходило.

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Добре, що виграли. Але ми працюємо, нам є куди рости і ще треба покращувати свою гру", – сказав Малишев в інтерв’ю клубному телебаченню Шахтаря.

Товариські матчі

Шахтар - Хобро: Четвер 31 січня 2019

Шахтар
Матч завершено
2 : 1
Хобро
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Теги
Товариські матчі Зимові збори Шахтар Шахтар Шахтар - Хобро Максим Малишев Максим Малишев
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