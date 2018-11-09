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Малишев приступив до тренувань з м'ячем після операції

16:54 63 Читать на русском
Малишев приступив до тренувань з м'ячем після операції
Максим Малишев / ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Максим Малишев, який влітку переніс операцію на коліні, приступив до роботи з м'ячем в індивідуальному порядку.

Донецький Шахтар на своєму офіційному сайті повідомив, що півзахисник Максим Малишев почав працювати з м'ячем в індивідуальному порядку.

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Українець отримав важку травму коліна і влітку переніс операцію, через що вибув на кілька місяців. Наразі у лазареті "гірників" знаходиться лише Іван Ордець.

У 15 турі УПЛ Шахтар зіграє на виїзді проти іншого учасника єврокубків – полтавської Ворскли.

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Максим Малишев Максим Малишев Шахтар Шахтар
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