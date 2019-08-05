Маліновського та Шахова радять брати у Fantacalcio Серії А – українці стануть вигідними варіантами за низьку ціну

Півзахисники збірної України Руслан Маліновський і Євген Шахов привертають увагу гравців "фентезі" в італійському чемпіонаті.

На сайті Sky Sport Italia організований турнір звичного формату "фентезі", де потрібно зібрати максимально ефективну команду Серії А за обмежену кількість коштів. У Fantacalcio дають 300 умовних мільйонів, на які можна підписати 11 основних і запас у власну команду.

Редакція видання запропонувала топ-10 виконавців, на яких варто звернути увагу перед першим туром. У цей список потрапили два гравці збірної України Руслан Маліновський і Євген Шахов.

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"За півзахисником цього літа полював не один італійський клуб, але він захищатиме кольори Аталанти. Минулого року своїми виступами за Генк він привернув увагу багатьох команд. Під керівництвом Гасперіні Маліновський може вийти на новий рівень.

Йому доведеться виграти серйозну конкуренцію, але гнучкість цього футболіста в центрі поля стане додатковою зброєю", – пишуть про Маліновського, якого оцінили в 14 млн (його конкурент по позиції Папу Гомес оцінений в 32 млн).

"Це не юний футболіст, але в деяких командах, особливо новачках Серії А, трішки досвіду не завадить. В Лечче приїхав сформований і досить універсальний футболіст. Клуб хотів його, а Шахов хотів перебратися в Серію А, вигравши минулого сезон чемпіонат Греції. Дуже сумнівно, що він весь час пробуде на лаві запасних", – розповідають про Шахова, чий цінник встановлений на позначці 6 млн.

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