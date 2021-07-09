"Якщо Гасперіні не зміг завести Міранчука, то не існує тренера, який зможе. Він не виконує установки, не бере участі в пресингу, весь час імітує. Це людина, яка звикла грати на чистих м'ячах, людина однієї команди.

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Дивимося на того ж Маліновського та Міранчука – далі будемо розмовляти? Де Маліновський грав у Європі? Звідки хлопець вийшов, пам'ятаєте? Він не грав в локомотивах, його ніхто не облизував, як ескімо, і не розповідав, що ти у нас супер-пупер. Маліна – пацан, який зробив себе сам, а в Міранчука ніколи не було реального опору.

Чому Україна сильніша, ніж Росія? Там немає таких зарплат, там політична і економічна ситуація така, що для великих грошей змушені їхати. У нас (в Росії – прим "Футбол 24".) не хочуть їхати. Маліновський – хлопець, який знає, чого хоче. Через рік-два буде в серйознішому чемпіонаті, ніж Італія, в топ-клубах Англії.

Я думаю, що у Міранчуків все не дуже добре, тому що вони невдячні люди. Потрібно пам'ятати перших тренерів", – цитує Лахтера Eurosport.

Нагадаємо, Маліновський приєднався до Аталанти влітку 2019-го, а Міранчук – на рік пізніше. Українець відіграв за бергамасків 70 матчів у Серії А (16 голів +17 асистів). У росіянина 4 голи та 2 передачі в 25-ти поєдинках чемпіонату Італії.

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