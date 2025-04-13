Головний тренер Дженоа Патрік Вієйра розповів про готовність Руслана Маліновського зіграти у матчі 32-го туру Серії А проти Верони.

"Чи спробую я випустити Руслана Маліновського в центрі поля? Можливо. Але наразі Руслан отримав пошкодження на тренуванні й пропустить найближчий матч чемпіонату.

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У майбутньому я сподіваюся спробувати Маліновського в центрі поля, але не у грі з Вероною", – сказав Вієйра на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, у березні Маліновський повернувся на поле після травми, через яку пропустив 5,5 місяців (у нього був перелом та вивих суглоба правої щиколотки). Відтоді зіграв за генуезців у чотирьох матчах, в яких віддав 2 асисти.

До слова, Дженоа після 31-го туру йде у турнірній таблиці Серії А на 12-й сходинці, маючи у своєму доробку 38 очок.

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