Півзахисник Аталанти та збірної України Руслан Маліновський знайшов останні слова для Марлоса, який нещодавно вирішив піти з донецького Шахтаря.

"Людина з великої літери, яка зробила дуже багато для Шахтаря, збірної України, та всього українського футболу. Нехай щастить, мій друже", – написав Маліновський у дописі в Instagram до спільної світлини з Марлосом.

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Нагадаємо, що Руслан є вихованцем Шахтаря, якому належав до 2016 року, після чого опинився у Генку, а потім у Аталанті. Також Маліновський захищав кольори збірної України разом з Марлосом.

Нагадаємо, що Марлос офіційно покинув Шахтар після 7 років виступів у складі "гірників". За донеьцкий клуб хавбек провів 287 матчів, відзначився 74 голами та 65 асистами. Список трофеїв 33-річного гравця вражає – він по 4 рази вигравав чемпіонат, Кубок та Суперкубок України. У 2017 році отримав українське громадянство і регулярно виступав за збірну.

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