Маліновський зворушливо попрощався з Генком

Новоспечений півзахисник Аталанти Руслан Маліновський написав прощальне звернення до уболівальників та працівників Генка.

"Час сказати, наскільки я пишаюся тим, що провів ці 3,5 року в родині Генка. Дуже важко знайти правильні слова, щоб висловити всі почуття, які у мене були за цей період. Всі моменти все ще в моєму серці і ніколи не зникнуть, обіцяю.

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За все це хочу подякувати нашим приголомшливим фанатам, одноклубникам, працівникам клубу, лікарям, президенту, команді за увесь цей час. Дякую тренеру, що зробив нас чемпіонами, за віру, відмінну роботу. Дякую кожному, хто став частиною життя на полі і поза ним.

Тут я пройшов багато важких тестів, але ви допомогли мені стати сильнішим. Радий бути частиною цього фантастичного історичного моменту, знаю, наскільки це було важливо для кожного, тому зробив усе, що міг, для досягнення мрії.

Ми будемо підтримувати вас завжди, сподіваюся, цей рік буде таким же чудовим, як і попередній. Спасибі за все", – написав Маліновський на своїй сторінці в Інстаграм.

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