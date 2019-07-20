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Маліновський зворушливо попрощався з Генком

18:23 647 Читать на русском
Маліновський зворушливо попрощався з Генком
Руслан Маліновський / FOTO: BELGA

Новоспечений півзахисник Аталанти Руслан Маліновський написав прощальне звернення до уболівальників та працівників Генка.

"Час сказати, наскільки я пишаюся тим, що провів ці 3,5 року в родині Генка. Дуже важко знайти правильні слова, щоб висловити всі почуття, які у мене були за цей період. Всі моменти все ще в моєму серці і ніколи не зникнуть, обіцяю.

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За все це хочу подякувати нашим приголомшливим фанатам, одноклубникам, працівникам клубу, лікарям, президенту, команді за увесь цей час. Дякую тренеру, що зробив нас чемпіонами, за віру, відмінну роботу. Дякую кожному, хто став частиною життя на полі і поза ним.

Тут я пройшов багато важких тестів, але ви допомогли мені стати сильнішим. Радий бути частиною цього фантастичного історичного моменту, знаю, наскільки це було важливо для кожного, тому зробив усе, що міг, для досягнення мрії.

Ми будемо підтримувати вас завжди, сподіваюся, цей рік буде таким же чудовим, як і попередній. Спасибі за все", – написав Маліновський на своїй сторінці в Інстаграм.

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It’s time to say how proud I am to spend these amazing 3,5 years in Genk family. It’s so hard to find true words to express all feelings what I had for this period. It was great time, all moments are still in my heart and it will never disappear I promise! For all of this I want to thank our amazing supporters, teammates, our staff members, doctors, our president, all our team for all these years! Thank you coach for make us champions, for your trust, for your great job! Thanks to everyone who took part in our life, on the field and beyond! Here I passed many difficult tests but you helped me to become stronger. I am happy to take part in this fantastic historical moment, I know how important it was for everyone so I did my best to make our dream come true. We will support you always, hope this year will be as great as the previous one! Bedankt voor alles, grt Mali

Допис, поширений Руслан Малиновский (@malinovskyi_18)

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