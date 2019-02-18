Маліновський звинуватив газон у поразці від Брюгге: "Це не поле, а пляж"

Хавбек Генка Руслан Маліновський прокоментував поразку від прямого конкурента на чемпіонство Брюгге.

"Це не поле, а пляж. Це абсолютна ганьба, що на ньому потрібно грати.

Маліновський віддав асист, але Генк програв Брюгге – прямому конкуренту в боротьбі за чемпіонство

Це неможливо, я дійсно не думав, що клуб міг би грати в футбол краще, тому що тут не було можливості в нього грати", – цитує українця портал Het Laatste Nieuws.

Генк після 26 турів лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Бельгії, відрив від Брюгге становить 8 очок.

У поточному сезоні Маліновський провів 37 матчів у складі бельгійського клубу, в яких забив 11 голів і віддав 12 результативних передач.

Зозуля визнаний найкращим гравцем Альбасете в матчі з Сарагосою