"Зараз непрості часи, що те, що відбувається, є несправедливим. Нам важливо допомогти, і я сподіваюся, що наступного разу ми зробимо ще більше.

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Ми хочемо зробити те саме в цій країні, щоб допомогти тим, хто втік від війни, і хто збирається жити тут довго. Перебування в Марселі в оточенні українців приносить мені задоволення. Багато співвітчизників стали фанатами Марселя з того часу, як приїхали до цього міста", – наводить слова Маліновського La Provence.

Додамо, що Руслан взимку приєднався до Марселя та вже встиг зіграти в 15 матчах та забити 2 голи.

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