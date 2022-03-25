Півзахисник збірної України Руслан Маліновський з дружиною намагаються допомогти юним українцям, які втекли від жахів війни.

"115 дітей-сиріт (і 5 вихователів, – Футбол 24) приїхали до Італії з міста Бердянськ, де зараз дуже небезпечно і ми їх сьогодні зустріли.

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Сподіваюсь, вони залишилися задоволені нашою зустріччю. Готель розташований у мальовничому місці високо в горах", – написав Маліновський на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

До свого посту українець додав реквізити рахунків, за якими можна допомогти українським діткам.

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