"Маліновський зробив помилку, переїхавши в Італію", – Сабо назвав чемпіонат, який краще підходить хавбеку

Колишній наставник збірної України Йожеф Сабо вважає, що італійська Серія А не підходить півзахиснику "синьо-жовтих" Руслану Маліновському.

"Вважаю, що Руслан зробив помилку, поїхавши в Італію. Йому потрібно було вибирати Англію, де проводиться найсильніший чемпіонат в Європі. АПЛ – це показник сучасного футболу. В італійській Серії А Маліновський може трішки пропасти. Але тим не менш, він буде прогресувати", – цитує Сабо Footboom.

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Нагадаємо, Маліновський перейшов в Аталанту влітку цього року з бельгійського Генка. Наразі український хавбек провів за команду Гасперіні 14 матчів у всіх турнірах та забив 1 гол.

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