Дженоа зустрінеться з Міланом вже о 21:45, а Руслан Маліновський опинився у стартовому складі. Де дивитись поєдинок дізнайтесь у цій новині на "Футбол 24".

Маліновський вийде в стартовому складі Дженоа у другому поєдинку поспіль – цього разу українець зіграє в основі проти Мілана. За текстовою трансляцією можна стежити на "Футбол 24", а переглянути в прямому ефірі можна на MEGOGO.

Маліновський: Мені потрібно навчитися грати в Дженоа

Стартовий склад Дженоа: Жозеп Мартінес – де Вінтер, Бані, Драгушин, Васкес – Сабеллі, Френдруп, Торсбі, Хапс – Маліновський, Гудмундссон.

Стартовий склад Мілана: Меньян – Флоренці, Чау, Томорі, Тео Ернандес – Муса, Адлі, Рейндерс – Чуквуєзе, Йовіч, Леау.

Наразі Мілан посідає друге місце з 18 очками, а Дженоа на 14 сходинці з 8 пунктами.

Дженоа у доданий час втратила перемогу над Удінезе – Маліновський віддав передгольовий пас і мав шанс зі штрафного