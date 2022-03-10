Тренерський штаб на чолі з Джан П'єро Гасперіні вирішив не ламати чудову традицію випускати Руслана Маліновського зі старту на матч ЛЄ.

Український хавбек з дебютних хвилин вийде на перший поєдинок 1/8 фіналу другого за престижністю євротурніру проти Байєра, повідомляє прес-служба Аталанти. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

Маліновський визнаний найкращим гравцем місяця у Серії А

Для Маліновського це вже третій поспіль вихід зі старту в зустрічі ЛЄ. До цього він двічі з'являвся в протистояннях з Олімпіакосом. Матч-відповідь з Байєром запланований на 17 березня.

До слова, цього сезону в активі Руслана вже 30 поєдинків за італійський клуб. У них півзахисник збірної України відзначився дев'ятьма голами й двома результативними передачами.

"Х*йло? Його свої з’їдять живцем": як наш легіонер польської Краковії рятує українських біженців, або Куди рветься серце