Українець допоміг Дувану Сапаті оформити дубль в матчі проти Фіорентини.

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На 13 хвилині Маліновський виконав ювелірну подачу з кутового, і колумбієць головою вколотив м'яч у сітку. Другий асист також не забарився. Руслан тонкою передачею вивів партнера на рандеву з голкіпером, і той чітко реалізував момент. Маліновський продовжив свою серію матчів з результативними діями. У попередньому турі Серії А проти Удінезе він асистував Мурієлю і тому-таки Сапаті.

Загалом для хавбека збірної України це 8-ий асист у сезоні. Також в його активі 4 голи.

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Перший асист:

Другий асист: