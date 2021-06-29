"Хороша команда, якщо в загальному брати. Середина поля – вони дуже агресивні у відборі, здорово прессингують і не дають багато часу на роздуми.

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Я знаю Альбіна Екдаля, що грає в Сампдорії. Він – хороший футболіст. Ми повинні грати швидко, щоб не давати їм шансів відбирати м'яч і виходити у контратаки", – сказав Маліновський у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, поєдинок між збірними України та Швеції відбудеться вже сьогодні, 29 червня, у Глазго. Початок зустрічі о 22:00.

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