"Кому б довірив вирішальний пенальті у фіналі Євро? Забарному, тому що в нього психологія дуже сильна.

Маліновський назвав неприємну команду в Серії А: "Будь-який момент, вони троє набігають, щось починають"

Для мене це великий приклад для молодих футболістів. І по психології, і по його прогресу. На кожен збір приїжджаєш і бачиш, як він виріс. На кожному зборі він стає сильнішим", – сказав Маліновський у розмові з прес-службою УАФ.

Нагадаємо, у сезоні 2023/24 Забарний провів за Борнмут 42 матчі (пропустивши лише 1 гру), в яких забив 1 гол.

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